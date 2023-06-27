娛圈單打：一年容易又港姐 桃花依舊人面非

一年容易又港姐！新一屆香港小姐競選又告展開，今屆入圍佳麗更被譽為近年最高質。好啦，大家等睇新一批靚女登場之餘，去年三甲大家又記不記得是誰？說不說得清名字呢？

講到「是非港姐」，去屆冠軍林鈺洧當之無愧！並非指她是是非精，而是身為「星二代」、林俊賢之女，伊人甫當選便成為風頭躉，更因為父母的恩怨情仇而被推到輿論風口浪尖。其母忽然自爆當年與林俊賢離婚真相，直指涉及家暴，連女兒出世後也被人要求驗DNA。接着又到林俊賢反擊，唇槍舌劍了好一陣子，毫不留情，令人側目。

唉，清官難審家庭事，過去便由它過去，可惜幾十歲的父母唔識諗，女兒夾在中間左右為難，同時因為是非太多，或多或少影響星途。當選至今，TVB都沒有安排甚麼好工作給這位冠軍靚女，又沒有代表香港出外鬥靚，行行企企又一年，以其條件，實在浪費，但願伊人卸任後會有好發展。

至於亞軍許子萱貴為高學歷才女，屈居阿二條氣一直唔順，早前更傳出她扭計求解約，TVB又囈又西，好不容易勉強留下履行港姐職責。相信她志不在此，卸任後隨時告別娛樂圈。

三甲靚女之中，暫時機會最多是季軍梁超怡。她未卸任已率先跑出，獲得拍劇及主持機會，明顯備受力捧。她五官精緻，笑容可掬，只是身材較嬌小，選美較蝕底，但演戲則無高度限制。最重要是當選後聽教聽話，既無負面新聞傳出，又一改參選前喜愛夜蒲的戰鬥格。TVB向有不成文傳統，港姐季軍發展更佳，梁超怡可被睇高一線。