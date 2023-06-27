中娛星動：母質疑敲詐玩偷拍 蔡徐坤傳一夜情搞出人命

內地頂流藝人蔡徐坤昨日爆出醜聞，有傳他前年與「C女士」發生一夜情致女方懷孕，他要求對方做墮胎手術，而蔡母知悉此事後懷疑有人設局敲詐，找來私家偵探跟蹤女方，事件愈鬧愈大！消息震驚網絡，但蔡徐坤一直未有任何回應，男神形象徹底崩壞。

蔡徐坤自出道以來甚少緋聞，不過昨日內地突然傳出重磅醜聞，指2021年5月20日，蔡徐坤與「C女士」在北京一間KTV經朋友介紹相識，兩人結束聚會後，於21日凌晨發生性關係。時隔一個月後，女方發現懷孕，立即問蔡徐坤如何處理，男方叫她墮胎，她順從意思於7月5日獨自去醫院接受墮胎手術。有指此事被蔡母知悉，懷疑「C女士」故意設局企圖敲詐，並問兒子當晚是否有採取避孕措施，蔡徐坤表示沒有。

代言品牌「中咒」 有指蔡母覺得可疑，一方面找工作人員聯繫「C女士」商量賠償問題，另一方面則請私家偵探跟蹤她，在其家門非法安裝針孔攝影鏡頭。蔡母看過監控內容後懷疑「C女士」與其他男子有染，因「C女士」曾與一對男女於凌晨3時回家，但有指該男子只是其閨蜜的男友。網上同時傳出疑似蔡母與工作人員商討50萬元人民幣賠償事宜的錄音，而「C女士」因蔡母找人跟蹤的行為感到受辱，故拿着墮胎的相關文件爆料。

醜聞爆出短短2小時，「#蔡徐坤 C女士打胎#」話題已有9.5億閱讀量。蔡徐坤粉絲湧入工作室的社交網要求迅速表態，惟至今蔡徐坤方面仍未對事件作出回應，消息亦未獲證實真偽。有網民發現爆料稱雙方發生關係的2021年5月21日凌晨，蔡徐坤確實身在北京，不過同時有粉絲稱當日偶像身在河南錄影內地綜藝節目，蔡徐坤當晚行蹤成為關鍵所在。

另外，有網民指出蔡徐坤曾為某知名品牌擔任代言人，該品牌過往8名代言人，其中5人包括台灣藝人柯震東、吳亦凡、李易峰、鄭爽及春夏都各有原因遭內地封殺，當中涉及性侵、嫖娼、逃稅等，最誇張的是鄭爽，只做了8天代言人就因被爆代孕棄養醜聞而被撤掉！網民寄望該品牌的現任代言人李現「頂住」，擔心他「中咒」爆醜聞。