黃聖依海邊擺甫士 碎懷孕傳聞

內地女星黃聖依早前與老公楊子傳婚變，不過兩人很快在網上放閃擊破傳聞。近日又傳出女方腹部微隆的照片，被指佗第3胎。

為免引起誤會，黃聖依在社交網上載在海邊的唯美照，穿上紗裙仙氣十足，身形纖瘦的她零孕味，曲線粉碎懷孕傳聞，有網民留言：「又是美麗的誤會！」