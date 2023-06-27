娛樂

黃聖依海邊擺甫士 碎懷孕傳聞

內地女星黃聖依早前與老公楊子傳婚變，不過兩人很快在網上放閃擊破傳聞。近日又傳出女方腹部微隆的照片，被指佗第3胎。
為免引起誤會，黃聖依在社交網上載在海邊的唯美照，穿上紗裙仙氣十足，身形纖瘦的她零孕味，曲線粉碎懷孕傳聞，有網民留言：「又是美麗的誤會！」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc