突取消關注個人官方帳號 泰妍疑不滿管理差 向事務所無聲抗議

韓國人氣女團少女時代隊長泰妍前晚在台北小巨蛋開騷，當晚她疑不滿攝影師將大合照拍得太暗，突然取消關注官方社交帳號。而女團IVE於同一晚在台北舉行處女騷，眾人落力晒中文冧台迷。

正舉行亞洲巡唱的泰妍繼本月10日在香港開騷後，前晚在台北小巨蛋開唱，是她相隔6年再在台灣演出，獲1萬2千名粉絲捧場，她在騷上唱出《INVU》、《I》及《Four Seasons》等24首Hit歌，唱到後半段出現高音失準及聲音沙啞等狀況，其後她坦誠地向粉絲道歉：「剛才唱得不好有點難過。」當看到全場粉絲拼字向她表達愛意，她就感觸地說：「我是一個不完美和不足的人，真的很不好意思。」

她在騷後被發現突然取消關注SM事務所經營的官方社交帳號，有粉絲猜測她是不滿公司管理帳號不善，因管理員經常很遲才更新演唱會行程和大合照，而她在台灣騷上特別叮囑攝影師要將應援排字好好拍下，但官方社交網更新的照片卻暗得無法看清拼字，估計泰妍是因為不滿而取消關注帳號。

IVE跳唱吸金 至於出道年半的韓團IVE首次襲台，前晚在台北開騷，招待約4,300人，吸金逾530萬港元。6女以短裙晒腿上陣，於2小時演出中跳唱《After Like》、《Kitsch》、《I AM》、《ELEVEN》及《LOVE DIVE》等多首Hit歌，之後又分成3組展開不同風格的表演。其中Gaeul與Leeseo以黑色戰衣翻唱人氣女團BLACK PINK的神曲《Kill This Love》，引起全場尖叫。以「春麗頭」上陣的Rei搞笑地摸着自己的頭髮用中文說：「我是小籠包！」隊友安俞真作狀咬一口，張元英亦不時大晒中文跟台迷互動。

而剛拍完韓劇《浪漫醫生金師傅3》的女星李成景同一晚在新北市舉行見面會，是她相隔4年再與台迷見面，她除了唱出《浪》劇的主題曲及金請夏的《MY LOVE》，又一連跳了IVE的《After Like》及LE SSERAFIM的《UNFORGIVEN》，大晒舞功！至於昨日由香港飛抵台灣繼續宣傳影片的日本男星山下智久，與新木優子抵達當地機場時，親民大派心心，吸引逾700人接機，期間有粉絲不慎摔倒，場面墟冚。