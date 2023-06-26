暢所欲玄：反水不收，後悔何及

關於玄學風水，經常有人提到不是精密科學，但流傳幾千年，比宗教還長久，至今仍不倒下。但有好多知識是口傳的！因此有些不為人知的東西或出現口誤，甚至失傳，或受周邊不實聲音所誤導。玄學蘊藏宇宙智慧，到今天仍不停去探索，不像坊間有些人聲稱自己說言人之未言來自吹自擂。

我們怎樣處理自己的命運？首先要知命，父母把我們生來這世上一刻，就產生一生條碼，可以改嗎？我都想找出答案。所謂「命裏有時終須有，命裏無時莫强求」，一個反面教材，有些人好有計謀賺到身家數10億，但為甚麼還未滿足，因為他想得到全部人認同和讚美。也常說有錢解決到的問題不是問題，可行嗎？從中我們學習得到，凡事人在幹，天在看。他日只有孤單上路。八字五行和做人也是要知平衡，當失衡而沒有得到補充便出現問題。永恒不變的是「天地有理，人間有情」，不過是「世情變，人情在」。