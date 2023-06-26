DJ樂宜踏入夏天即不停派福利，連日來網晒在泰國曼谷的火辣水着照，她透露此行全女班，每天圍繞吃喝和按摩，她說：「4日行程，我哋做咗4、5次按摩，食完嘢按摩磨砂，然後買消夜返酒店食，幾開心。（有冇畀人撩？）喺市集好多人叫我哋幫襯買嘢食囉！」她又在腰間紋了閃電裂紋，她搞笑表示似有條腰線位，望落去人也顯瘦。