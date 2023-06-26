蔡卓妍「踩上」少女峰

藝人蔡卓妍近日到瑞士旅行，連日來網晒多張旅行照，她到訪蠟像博物館後，再到小鎮茵特拉肯準備向瑞士少女峰進發，見她着上熱褲，大騷美腿，並利用借位拍攝角度，拍下「腳踩山峰」的照片，相當搞笑。打扮青春的她散發少女味，即被網民笑指：「少女去少女峰打卡！」