「Here We Go」公開戀情？ 朱敏瀚挨JW膊頭冧笑

無綫小生朱敏瀚與王灝兒（JW）被指拍劇擦出愛火花，兩人昨日一同出發到泰國拍旅遊節目，於飛機上表現親密，女方更不介意公開片段，並寫上「Here We Go」字句，實行借機官宣戀情！

朱敏瀚（朱仔）與小花余思霆曾被喻為圈中金童玉女，不過其後受疫情影響，女方長時間留台灣老家，雙方最終敵不過異地戀考驗，在去年7月宣布結束3年情。回復單身的朱仔不愁寂寞，雖然寄情工作一劇接一劇，但桃花依舊旺盛，近日有傳在兩年前拍攝劇集《痞子殿下》時，與拍檔JW日久生情有好感，不過當時各自有另一半，女方亦因男友破產不忍心離開，故一度與朱仔「疏遠」，未敢進一步發展，直至劇集早前開拍續集《痞子無間道》，朱仔處於空窗期，兩人朝夕相對3個月，火速重拾昔日親密關係。

飛泰國糖黐豆 這對「小情侶」昨日便聯同《痞》劇拍檔兼好友陳瀅，一同出發到泰國清邁拍攝無綫旅遊節目，JW更於社交網限時動態上載在飛機上的片段，見朱仔坐在她旁邊，還頭側側挨向其膊頭，露出冧爆甜笑，表現甜蜜，陳瀅則於片段尾聲突入，並呼喚JW手上的緋聞男友周嘉洛造型公仔，場面搞笑！而JW在片段上亦打上「Here We Go」字句，還加上心心及飛機公仔，此話除有出發的意思外，在足球界每逢有球員轉會消息，亦會以「Here We Go」作開頭代表官宣，未知JW是否借機會公開戀情。

本報昨日就公開戀情一事求證JW及朱仔，兩人聞言即同聲否認，JW表示：「梗係唔係啦，我依家仲係同Tarzan（葉韋彤）一齊，我哋一齊去拍旅遊節目，啱啱到達酒店，我哋4個係好朋友。」朱仔亦笑說：「唔係啦！佢哋仲拍緊拖嘅。（你哋喺飛機咁親密？）架飛機逼咋嘛！個心心係畀我哋4個㗎！」