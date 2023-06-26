林志玲飛東京拍拖 少女味爆發

早前宣布不再回歸演藝圈的台灣第一名模林志玲，近日偕老公離開了台灣，原來是飛到日本東京度假。有網友於東京街頭捕獲2人，見他們齊齊拿起手機拍照，旁若無人非常甜蜜。而林志玲當天穿上白色連身裙，紮起公主頭兼繫上白絲帶，充滿純情少女味。