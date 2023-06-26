中娛星動：社交網不相往來 王大陸蔡卓宜認愛半年疑情變

王大陸與蔡卓宜自去年12月公開認愛後，不僅一同上內地情侶節目，今年初還到女方老家探親，正當網友以為家長也見了好事還遠嗎？怎料近期有人發現2人社交網竟互相取消關注，而蔡卓宜前日的發文更是耐人尋味，引發網友猜測兩人是否情變。

蔡卓宜發文表示，從上個月20日起發生太多事，很多覺得不可思議的事都經歷了，讓她不禁感嘆：「這個月好漫長！」但也感謝身邊愛她的所有人：「沒有痛苦就不知道原來快樂是甚麼，29歲！人生的開始～哈哈哈哈哈哈哈哈哈！勇敢蔡蔡，不怕困難！」

貼文一出，有網友在留言區問她是否分手，甚至有人打氣：「加油啊，你會更好的！」事實上，28歲的蔡卓宜2016年曾與圈外男友結婚，但這段婚姻只維持了3年，在2019年離婚，而她在2020年參與女團選秀《青春有你》也曾遭網友非議，對此她說：「所有的經歷都有它的道理，我活在網路發達的年代，可是我一點都不活在評論裏，愛自己，做自己，勇敢地往前走！」她曾表示，離婚後自己不會再結婚。