無綫藝人陳欣茵由KOL升呢做新生代「J2er」，不時派福利冧網民，最近她到台灣遊玩，不忘打卡晒絕色美景及誘人身材。

揀選了一間海邊民宿歎世界的她，穿上白色三點式拍片，落床再跳跳紮跑到露台，大玩「男友視角」；而另一短片中，她浸在浴缸自拍，對鏡頭嫣然一笑，睇到網民暈大浪！