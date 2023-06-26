娛樂

陳欣茵「浴」誘網民

陳欣茵身穿三點式玩轉民宿，十足大細路。 陳欣茵身穿三點式玩轉民宿，十足大細路。
陳欣茵身穿三點式玩轉民宿，十足大細路。
無綫藝人陳欣茵由KOL升呢做新生代「J2er」，不時派福利冧網民，最近她到台灣遊玩，不忘打卡晒絕色美景及誘人身材。
揀選了一間海邊民宿歎世界的她，穿上白色三點式拍片，落床再跳跳紮跑到露台，大玩「男友視角」；而另一短片中，她浸在浴缸自拍，對鏡頭嫣然一笑，睇到網民暈大浪！
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