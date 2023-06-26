首映人山人海喊驚 周潤發跑完步謝票 晨早踩到消夜

影帝周潤發昨晚現身電影首映，身為「跑神」的他揚言要跑盡早、午、晚及消夜謝票場答謝觀眾，又率先向現場Fans派福利，多角度舉機自拍大合照。

周潤發、袁詠儀（靚靚）、柯煒林、安志杰及白只等主演的新片《別叫我"賭神"》，昨晚在觀塘apm商場舉行首映禮，吸引數百市民圍觀，場面墟冚，安志杰太太Jessica C.帶同子女由美國來港捧場。台上周潤發主動要求與全場自拍，並提議用手機透過AirDrop傳相給所有觀眾，但因網絡問題未能成功，他又約定大家今日在九龍公園一齊跑步。

自嘲失業鄉下仔 受訪時，周潤發自嘲「鄉下仔出省」，很久未有在港出席大型首映：「有啲驚，人山人海，未見過咁多人，心情好興奮，有啲暈暈哋，依家定啲。（大合照最開心？）開心到不得了，好震撼！」談及日前到戲院謝票，他表示反應正面，問會否多跑幾場？他說：「我問咗監製，跑完步過去謝票，但我跑朝早6點，唔知有冇咁早場次。」靚靚建議他跑黃昏場，他笑說：「冇所謂，我係失業人士，冇嘢做，都係浪費青春，可以走幾場，早、午、晚、消夜都可以。」

問到若票房好，會派甚麼福利？周潤發笑言派新會葵扇幫助提神，靚靚即笑指帶他跟大家見面已是最大福利！至於會否開拍續集，他搞笑指靚靚的角色已死，難拍續集：「如果拍喜劇，可以改名叫《我唔係好精神》。」靚靚則想他重演《親情》角色「木嘴輝」，又讚他腦筋轉數快。

同場的白只承認與拍拖7年的顏卓靈已分手一段時間，問是否涉及第三者？他以「冇乜可以講」回應，但聲稱兩人仍是好朋友。

影完觀眾，周潤發又與一眾演員自拍。 自言興奮到暈暈哋的周潤發，邊跑邊向觀眾揮手。 Jessica C.帶仔女返港，為安志杰打氣。