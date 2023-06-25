英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間（S）（粵／英麗音）
9:00 知識新天地
1:00 野性新加坡：秘密世界（S）（粵／英麗音）
1:55 兩個轆遊東瀛（Ⅵ）（S）（粵／英麗音）
2:50 清心直說（S）
3:20 東瀛入廚易
3:30 恩雨之聲（S）（粵／普麗音）
4:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 蟲蟲老友記
5:00 我的外星朋友
5:30 奇妙熊寶寶
6:00 野性新加坡：秘密世界（S）（粵／英麗音）
7:00 手語新聞報道（S）
7:25 話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 澳紐豪華居庭（Ⅱ）（S）
8:30 全英一叮（ⅩⅥ）（PG）（S）
9:15 100道風味
9:30 侏羅紀世界迷失國度（PG）（S）（粵／英麗音）
12:05 晚間新聞及話說當年
12:25 至尚生活（S）
12:55 中國24小時
1:40 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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