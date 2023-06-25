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伊蓮娜油淋淋掘金
俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）近期頻頻接Job搵真銀，繼早前為法國時尚品牌拍廣告後，最近又為土耳其泳衣品牌拍攝水着廣告，大晒火辣身材！
廣告中，一頭濕髮兼搽到成身油淋淋的她，換上多款比堅尼擺甫士，意態撩人，吸引Fans洗版激讚她是模界「世一」。
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