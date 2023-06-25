濕身音樂節㷫合合 宣美權恩妃「水球」對戰

萬眾期待的韓國夏日濕身騷於前日開鑼，性感女神宣美倒奶擘髀辣㷫全場，大戰激罕透Bra的權恩妃。今年增設每枱最低消費6萬港元的VIP酒席，令外界擔心鼓吹未成年觀眾入場飲酒！

韓國每年一度的夏日玩水音樂節《WATER BOMB SEOUL 2023》在樂迷引頸以待下，前日起一連3天在首爾蠶室綜合運動場盛大開鑼，吸引逾萬人熱捧。今年陣容強勁，首日演出嘉賓包括性感女神宣美、限定女團IZ*ONE前隊長權恩妃、女團STAYC、男歌手Zico及男團BTOB等，一眾女歌手搏到盡性感搶Fo，大玩濕身誘惑，又向觀眾狂射水槍，令全場High爆！

STAYC晒腿狂射 在尾聲現身的宣美身穿吊帶背心玩自摸，又擘髀倒奶兼趷籮熱舞，辣㷫全場！權恩妃不甘示弱，激罕透Bra在台上跳唱，視覺效果極為震撼！而憑《Teddy Bear》及《POPPY》等Hit歌人氣急升的女團STAYC，以熱褲及短裙晒腿狂射水槍，為觀眾降溫，青春爆棚！男團方面，BTOB演出期間，成員李旼赫剝衫爆肌，惹來全場女Fans尖叫。而昨日的第2天演出，有人氣女團Oh My Girl與性感女歌手Jessi接棒濕身施誘。

據主辦單位透露，今年除了一般入場門券外，還增設事前可供預約的VIP酒席，提供高級香檳，每枱最低消費6萬港元，網民指出有不少未成年觀眾進場，要求大會加強管制，禁售酒精飲品予未成年人士。此外，大會特別呼籲觀眾切勿用水槍直射歌手眼部，因往年有歌手投訴演出期間被觀眾不斷用水射眼。