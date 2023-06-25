藝人姚瑩瑩2011年未婚懷孕誕下兒子梁淦賢（Evan），單親撫養，並供讀兒子入讀名校。Evan終於小學畢業，姚瑩瑩分享照片表示：「恭喜Evan，這是我第一次參加你的畢業典禮，對你過去六年的成就感到非常感動。繼續努力，期待你的下一章！」