6月25日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
姚瑩瑩喜見兒子畢業
藝人姚瑩瑩2011年未婚懷孕誕下兒子梁淦賢（Evan），單親撫養，並供讀兒子入讀名校。Evan終於小學畢業，姚瑩瑩分享照片表示：「恭喜Evan，這是我第一次參加你的畢業典禮，對你過去六年的成就感到非常感動。繼續努力，期待你的下一章！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230625-0625_00282_075/姚瑩瑩喜見兒子畢業
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc