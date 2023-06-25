娛樂

長瀨昆妮預告床上大戰
台灣「日文女神」長瀨昆妮日前在社交平台上載玩立蛋的相片，見她束起秀髮，穿上條紋低胸上衣來個性感彎身，一對渾圓F奶呼之欲出，並興奮的留言：「白天地上玩立蛋，晚上床上大作戰。」令一眾粉絲充滿遐想，紛紛留言希望與她大戰一場。
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