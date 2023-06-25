高海寧狀態勇 乘勝追擊拍內地劇

藝人高海寧（高Ling）昨午出席醫院的宣傳活動，即場展示由她負責設計的賣旗旗紙，以蝴蝶及其主演的劇集《童時愛上你》角色「彤彤」作為藍本crossover，以支持稍後的賣旗活動。談到對畫蝴蝶情有獨鍾，高Ling解釋：「鍾意蝴蝶破繭而出，好正能量，有時開工見到蝴蝶飛過都好開心。我細個學過素描，依家就跟老師學緊油畫，今次嘅設計佢都有幫我執過。」又指近期走在街上，有小朋友抱着其大腿叫「彤彤」，令她大感窩心。