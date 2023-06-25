高海寧狀態勇 乘勝追擊拍內地劇
藝人高海寧（高Ling）昨午出席醫院的宣傳活動，即場展示由她負責設計的賣旗旗紙，以蝴蝶及其主演的劇集《童時愛上你》角色「彤彤」作為藍本crossover，以支持稍後的賣旗活動。談到對畫蝴蝶情有獨鍾，高Ling解釋：「鍾意蝴蝶破繭而出，好正能量，有時開工見到蝴蝶飛過都好開心。我細個學過素描，依家就跟老師學緊油畫，今次嘅設計佢都有幫我執過。」又指近期走在街上，有小朋友抱着其大腿叫「彤彤」，令她大感窩心。
男仔識畫畫會加分
近年開始多參與慈善活動的她，直言有考慮舉行個人慈善畫展：「等我儲多啲作品先，之前都送咗其中一張畫畀澳洲一位藥劑師，畀佢用嚟氹小朋友食藥，又試過有朋友送咗公仔畀我，我畫番個公仔送畀佢。（你鍾意有才華嘅男仔？）會加分。」她透露剛完成無綫劇《新聞女王》的拍攝後，接着返內地拍攝另一套時裝劇，不過詳情暫時保密。這是她繼《三十而已》再次進軍內地劇壇，高Ling大表興奮，且直言今次戲份較上次多，稍後要再返內地繼續開工。
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