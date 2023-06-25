榛綦無視警告 火上加油

女團STRAYZ成員榛綦早前到泰國曼谷旅行，近日她在社交網大派福利圖，其中一款以粉紅比堅尼配熱褲上陣，身形纖瘦的她上圍飽滿，腹肌隱約可見，她留言：「原來今日酷熱天氣警告。」粉絲大讚她索到爆，見到她只會熱上加熱。除了性感水着，榛綦又晒出清純一面，穿上泰國校服影相，加上以男友視角拍攝，迷暈宅男。