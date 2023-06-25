成軍第5年 新團歌出爐 MIRROR反擊閒言 繼續做好自己

男團MIRROR相隔8個月再推出全新團歌即成熱話，皆因《SHEESH》MV的設計，無論字體及色彩均跟經典系列電影《奪寶奇兵》海報上的英文字款頗為相似，被網民質疑是否向經典電影致敬，而隊長Lokman則指新歌正想帶出無懼閒話的訊息，有信心就會成功。

MIRROR繼去年10月推出《We All Are》後，前晚新廣東跳唱團歌《SHEESH》面世，對於歌名用上擬聲字「SHEESH」，隊長Lokman解讀：「首歌係想講，側邊聽到好多聲音，話你唔掂，點都好，就回應一句『SHEESH』，然後繼續做好自己。邊個人睇小你都好，要對自己有信心，終有一日會成功㗎！」他續說正如初出道時曾被標籤為「你哋係Dancer唔識唱歌」，希望藉歌曲可令大家齊齊反省。MV以歷史事例作背景故事，Lokman續說：「古人唔相信人類可以喺天空中飛翔，經常取笑科學家傻，但依家一天都係飛機，一街都係電腦！」

「只係愛表演嘅小朋友」 今年是MIRROR成軍第5年，問是否已突破了某些標籤與框架？副隊長AK謙說：「我唔會話我哋依家已經做到，或者達到咗我哋想做嘅嘢，由《造星》走出嚟，大家都疑惑我哋12個得唔得，我哋依家都堅持到第5年，唔係話我哋做得好好，但呢幾年唔多唔少都有進步。」

Lokman則覺得不用理會別人怎麼看，最重要就是以行動證明自己，AK亦說：「無論結果係點都好，我哋12個只不過係鍾意表演嘅小朋友。」