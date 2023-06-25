中娛星動：再有舊愛作出控訴 炎亞綸被爆「冇面見人」 懶理私密片流出

台灣「#MeToo」事件牽連甚廣，台灣前飛輪海成員炎亞綸被網紅舊愛爆料偷拍私密片後，近日再有另一位舊愛A先生爆料，指炎亞綸愛與年輕弟弟交往，更指當初其私密片流出後，炎亞綸因片段「沒有他的臉」而一副事不關己態度。

炎亞綸日前被網紅舊愛耀樂指控偷拍私密片，除了於網上發文剖白，承認雙方曾交往，及後耀樂開記者會時，炎亞綸更突然現身道歉，情景恍如電視劇情節，雖然炎亞綸暫時工作叫停，但關於其感情轇轕的事仍在發酵。

近日一名自稱炎亞綸前男友A先生也作出控訴，爆料指炎亞綸的交往對象，大部分都是年輕弟弟，不但如此，於拍拖的同時，炎亞綸亦有不同曖昧對象，而追求模式亦是一式一樣，先向目標發一篇窩心文章博取好感，並自認「專一」，若然對方有回覆便隨即展開行動，不過炎亞綸曾被其中一名男友發現劈腿，「玩完就掉」的炎亞綸卻又願意配合分手。A先生還表示當初耀樂私密片流出後，曾提醒過炎亞綸要好好處理事件，不過對方一臉淡然，僅提到可能找背景人士幫忙，更私訊朋友說：「還好沒有我的臉。」一副事不關己模樣，令A先生費解：「他覺得沒差，反正視頻裏沒有他，就是有點不會去顧慮，那些被外流的人感受。」

張鈞甯冇否認遭鹹豬手 而台灣女星張鈞甯曾被指與張翰合作內地劇《溫暖的弦》時，被對方胸襲性騷擾，日前她出席新片記者會時，被在場傳媒重提昔日鹹豬手事件，她未有否認：「其實各行各業都會發生，必需要宣導對身體自主權的保護，如果真碰上，也要找正當管道面對。」至於台灣資深記者葛斯齊日前再於節目透露曾見過徐熙媛（大S）與妹妹徐熙娣（小S）的毒品「接頭人」，大S經理人表示已委託律師取證。此外，金馬影帝李康生近日亦捲入感情糾紛，有網友透過閨蜜指控他以戀愛、結婚及生子為由開啟層層騙局，再以同樣套路同時與多位女性聯繫，事後李康生直認曾精神出軌。