與近藤同場感夢幻 王丹妮忐忑恨握手

已故歌后梅艷芳舊愛、日本男歌手近藤真彥前晚來港出席活動，預告展開為期一年的巡唱。曾於電影扮演阿梅的女星王丹妮，笑指能夠與近藤見面感覺神奇，若能握手打招呼已滿足。

近藤真彥、王丹妮、余安安、蘇志威、甄楚倩與顧紀筠等，前晚在圓方出席梅艷芳生前好友連炎輝入行40年派對。憑電影《梅艷芳》人氣急升兼贏得金像獎「最佳新演員」的王丹妮表示，與近藤碰面感覺神奇：「拍電影要靠幻想，能夠同佢見面，心情好忐忑緊張，希望可以打招呼握手，好似戲中一幕一樣，感覺非常夢幻。（會唔會介紹自己同梅艷芳似樣？）唔會，我都唔識用日文打招呼。」又透露將參與一部全球性的劇集，由於相當有規模，加上並非以廣東話講對白，故開拍前要下一番苦功。

希望來港開騷 專程來港的近藤拍照期間表情多多，又應傳媒要求揮手打招呼。他透過翻譯表示，對上一次來港已是7年前，發現很多高樓大廈改變不少，此行最想食美味的中菜。活動上擺放了《梅》片的戲服及相片展覽，但他表示暫未有機會觀賞該片。談到下月59歲生日，他預告展開為期一年的巡唱：「希望有機會嚟香港開騷，好掛住香港Fans，希望佢哋繼續支持我。」

談及與連炎輝相識35年，他說：「佢每次嚟日本，我都會帶同家人一齊聚會。」連炎輝則憶述當年希望看紅白歌唱大賽，擔任壓軸嘉賓的近藤即帶他入場，地位超然。