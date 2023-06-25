娛樂

翠如食8味甜筒一啖玩完

黃翠如食甜筒，惟雪糕因太重掉在地上，冇得食！ 黃翠如食甜筒，惟雪糕因太重掉在地上，冇得食！
黃翠如食甜筒，惟雪糕因太重掉在地上，冇得食！
藝人黃翠如早前到黎巴嫩拍攝旅遊特輯，期間挑戰人生第一次，8種味道的甜筒雪糕，惟當嘗了一口之後，雪糕便因太重掉在地上，未能讓她大快朵頤，認真慘情！眼看地上的雪糕，翠如即面露懷疑人生的樣子，但仍落力向網友推介，她說：「假如你會去黎巴嫩，必須嘗試他們的玫瑰雪糕，很掛念的味道和口感。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc