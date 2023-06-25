翠如食8味甜筒一啖玩完

藝人黃翠如早前到黎巴嫩拍攝旅遊特輯，期間挑戰人生第一次，8種味道的甜筒雪糕，惟當嘗了一口之後，雪糕便因太重掉在地上，未能讓她大快朵頤，認真慘情！眼看地上的雪糕，翠如即面露懷疑人生的樣子，但仍落力向網友推介，她說：「假如你會去黎巴嫩，必須嘗試他們的玫瑰雪糕，很掛念的味道和口感。」