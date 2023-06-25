6月25日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月25日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
翠如食8味甜筒一啖玩完
黃翠如食甜筒，惟雪糕因太重掉在地上，冇得食！
藝人黃翠如早前到黎巴嫩拍攝旅遊特輯，期間挑戰人生第一次，8種味道的甜筒雪糕，惟當嘗了一口之後，雪糕便因太重掉在地上，未能讓她大快朵頤，認真慘情！眼看地上的雪糕，翠如即面露懷疑人生的樣子，但仍落力向網友推介，她說：「假如你會去黎巴嫩，必須嘗試他們的玫瑰雪糕，很掛念的味道和口感。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230625-0625_00282_036/翠如食8味甜筒一啖玩完
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc