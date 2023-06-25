誤會情傾陳曉華 游嘉欣為吳偉豪爭風呷醋 咀戲在後頭

上位小生吳偉豪與《中年好聲音》歌手父親吳大強首度合作拍劇，劇中再演「父子情」，有望父子檔再攀事業高峰，對於兒子獲游嘉欣爭風呷醋，大強認為艷福留給兒子，踏實勵志角色較適合他。

昨日吳偉豪（Ricco）父子、陳曉華（Hera）與游嘉欣到錦田為新劇《非常檢控觀》（暫名）開工，場口是Ricco約了Hera到孤兒院尋找女兒下落，游嘉欣誤會他喜歡Hera而呷醋。游嘉欣透露與Ricco的親熱戲已拍得七七八八，只剩一場激咀戲，笑言在電視尺度下激咀也不算太激。由於她以短褲上陣，特別惹蚊的她每日要用蚊怕水淋身。Hera飾演的角色遇上渣男何廣沛並當上繼母，令她不再相信愛情，遭遇悽慘，有多場情緒激動及爆喊戲，笑言最慘的都拍完，終回復開朗。

吳大強父子檔齊齊緊張 Ricco劇中在孤兒院長大，大強是孤兒院院長，也算是「父子」關係，父子拿着結他合唱，劇情可算是為大強度身訂造，大強笑稱希望能達到監製和導演要求，望長做長有，但首次拍劇，記對白感壓力和緊張，Ricco就講笑自己都好緊張：「佢唱歌好聽過我，如果拍劇都好過我，我唔知撈咩，要加倍努力。」問到想不想學兒子一樣劇中有女友？大強認為踏實角色較適合自己，希望給年輕人更多鼓勵，女友就留給Ricco。Ricco覺得做戲需要人生經驗，不敢自居是「師兄」，初時也擔心父親拍劇會辛苦，但相信爸爸能應付得來。