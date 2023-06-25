《金宵》劇情巧合到心寒！李施嬅搭上出事航班 全程直擊嚇到震

藝人李施嬅昨日凌晨乘搭飛往美國洛杉磯的航班，惟準備起飛時因尾轆故障要緊急煞停，機艙內行李亂墮、驚呼聲不斷，事故造成18人受傷。李施嬅被爆胎的巨響嚇窒，幸有驚無險，安全落機，網民驚訝她有如重演《金宵大廈》遇上空難一幕！

昨日凌晨，國泰飛往美國洛杉磯的客機發生嚴重事故，起飛時因尾轆故障須折返，據了解有18名乘客在逃生期間受傷，藝人李施嬅正是該客機的乘客之一！她直擊事發經過，並將相關片段上載至網上，當中拍攝了地面的緊急情況，亦見機艙內一片混亂，在昏暗的環境中，乘客慌忙收拾行李落機。

李施嬅安全回家後，拍片親述當時情況及感受，明顯驚魂未定：「今晚好驚險，我都係第一次遇上飛機喺跑道上好高速無端端踩Brake停，啲嘢跌晒啦，個個都驚。空姐、Captain話要疏散時，大家都好緊張、大嗌、好混亂，令到我個人震晒，個人好驚！」她續指疏散時，乘客按照指示循求生滑梯離開機艙，期間見到有乘客受傷。

感恩機師夠機警 雖然萬分驚險，但她不忘感謝機長及時發現飛機有異樣及緊急煞停，否則恐釀成更嚴重後果：「我好感恩，雖然係幾驚嘅一件事，但係大家都平安冇事。唔飛住唔緊要，辛苦咗咁多位工作人員、空姐、飛機師。」她受訪時着粉絲及朋友放心，因為她毫髮無傷，在家中睡了3小時後就折返機場再登機，繼續其美國之行，辦理私人事務。雖然在機上聽到爆胎的巨響，但她表示不會留有陰影：「唔會有驚恐，唔會驚咗飛，落咗機知道安全就冇事，大步檻過！」同時祝福受傷的乘客早日康復。她坦言發生意外後，家人及未婚夫都相當擔心她，期間一直保持通話，而圈中好友鍾嘉欣、陳自瑤、趙希洛及胡蓓蔚等，則在社交網留言感恩她平安無事，她亦以英文回覆：「多謝大家，我OK，安然無恙。」

不少網民都驚嘆由她主演的無綫劇《金宵大廈》如「神預言」，皆因劇中的第14集，李施嬅飾演的「空姐Alex」登機後，飛機在空中遭閃電擊中，墮海前機艙一片狼藉，遇難的Alex透過同樣由她飾演的另一角色「CoCo」的夢境穿越回到金宵大廈，網民紛紛大呼巧合：「同CoCo《金宵大廈》嘅情節一模一樣，真係好Insane（瘋狂）」、「《金宵大廈》你都遇空難」。