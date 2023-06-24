Louis Tomlinson露天騷落雹 百人受傷

英國男子組合One Direction前成員Louis Tomlinson本月21日晚上於美國科羅拉多州開露天騷，開場前突然天降大冰雹，觀眾爭相走避找尋「有瓦遮頭」位置，約100人受傷，大部分傷者於現場接受救護人員治療，有7人需要送院，幸未有生命危險。有觀眾於社交網上載冰雹的照片與眾人逃難的影片，有人留言表示度過了人生中最驚險的一夜，亦有多人稱手指與手部被冰雹打斷骨。