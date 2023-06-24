懶理是非 風騷離韓 Karina睇辱華漫畫 內地網民嗌滾蛋

韓國女團aespa成員Karina日前與粉絲分享最近觀看的漫畫，被內地粉絲發現當中有一本涉辱華惹起爭議的日本漫畫，隨即遭內地網民圍剿，要求她道歉及別再來賺人民幣！不過她懶理是非，昨日心情靚爆出國。

在內地人氣爆燈的aespa早前推出的新碟再創銷量佳績，內地粉絲功不可沒。不過成員Karina日前在收費粉絲平台分享近況，自稱最近看日本漫畫《我的英雄學院》。該漫畫2020年因角色命名疑似隱含辱華內容，被指有美化日本侵華的731部隊之嫌，被視為極具爭議的辱華漫畫，遭內地多家串流平台下架。

事後大批內地網民湧入Karina的社交網留言，鬧爆她一邊賺內地粉絲的錢，卻一邊看辱華漫畫，要求她道歉：「中國的粉絲為組合貢獻了40多萬張唱碟銷量，涉及金額高達逾3,000萬元人民幣，你就是這樣回報內地粉絲嗎？明明只要一句解釋或道歉就可以了結事件，內地粉絲一點也不重要嗎？」更有人揚言即日起「脫粉」，更叫她別再來賺人民幣。相關留言多達逾30,000個，但Karina心情絲毫未受影響，昨日偕隊友由首爾出發前往印尼準備巡唱，現身機場時笑容滿面。

泰妍赴台開騷 aespa同門師姐泰妍昨日亦出國，穿白裙晒腿赴台灣，為今晚的台北小巨蛋個唱作準備。之前她一直飽受網民惡意抨擊，其所屬SM事務所已起訴相關網民，目前有兩名涉案者因損害泰妍名譽被送檢。而對於近日有粉絲出動示威貨車，要求事務所認真對待泰妍的宣傳活動，泰妍得悉後，在粉絲平台表示很理解大家的心情，明白粉絲對公司處事方法及辦事能力感無奈，她亦感同身受，會努力做好本分及安撫粉絲。