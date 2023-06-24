娛樂

梁諾妍為龍舟健兒打氣捧盃
熱愛跑步的梁諾妍（Inez）在前日端午節暫時抖一抖不跑步，兼放低寶貝女「Sir Face」，到赤柱湊熱鬧欣賞龍舟比賽，為健兒打氣。貪玩的Inez作勢打龍舟鼓，並七情上面高舉獎杯。不過，愛環保的她亦提醒大家，現時不少地方設有膠樽回收箱，睇比賽同時能夠實踐環保減廢，別有意義。
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