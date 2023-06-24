拍足7款海報 一拖再拖 AGA苦等3年 瘦10磅開騷

歌手AGA和同門周殷廷（YanTing）前晚亮相《CHILL CLUB》節目錄影，苦等3年的AGA落實今年8月開騷，她開心表示終於公布了，有信心能順利舉行，認為現在是開騷最好時刻，又自嘲擁有最多演唱會海報的歌手，前後共拍了7款。早前染疫的AGA，為要應付演出及重量級的舞台衫，接受重量訓練，瘦了10磅之多，她說：「病後好小心調理，又有媽咪愛心靚湯，已經痊愈，但仲有啲聲沙，依家每星期做2、3次針灸，希望能夠盡快回復靚聲。」