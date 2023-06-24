娛樂

林襄食蟲解魔咒

蟲都夠膽食，抵林襄咁受歡迎嘅！ 蟲都夠膽食，抵林襄咁受歡迎嘅！
蟲都夠膽食，抵林襄咁受歡迎嘅！
「啦啦隊女神」林襄近日亮相台灣綜藝節目《綜藝玩很大》時，搏到盡不惜食蟲，期間還反胃作嘔，我見猶憐。林襄破釜沉舟之舉，不但成功搣甩「公主病」標籤，更破除「毒藥魔咒」帶挈節目收視創新高，持續蟬聯周六同時段冠軍，當中更有大批女性觀眾支持，可見林襄男女通殺！
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