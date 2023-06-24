中娛星動：白玉蘭獎 胡歌服輸 秦嵐性感度爆燈 搶視后風頭

趙麗穎、胡歌、朱一龍等昨晚出席「白玉蘭」頒獎禮，角逐視帝、視后寶座。趙麗穎以一身金光閃閃的晚裝裙示人，可惜最終敗給吳越，失落視后寶座。至於擔任頒獎嘉賓的秦嵐性感上陣，似乎要搶視后的風頭。

「第28屆上海電視節」白玉蘭獎昨晚舉行，紅地氈上星光熠熠，當中獲提名「最佳女主角」的有孫儷、趙麗穎、吳越、殷桃及譚卓，而最為矚目的無疑是一身金光閃閃的趙麗穎，高貴又大方，氣場逼人。她受訪時坦言這兩年拍的幾部劇都是時裝劇，收穫很多，而最大的收穫就是能演到這麼好的角色。

向來身材、樣貌都索爆的秦嵐與金晨均隆重登場，2人於昨晚擔任頒獎嘉賓，秦嵐穿了一條黑色中空的禮服示人，性感得來不失優雅；金晨的宮廷服飾亦甚有古典美。至於有份角逐「視后」的孫儷則沒有到場。

雷佳音吳越稱帝封后 「最佳男主角」方面，入圍者包括胡歌、朱一龍、張譯、雷佳音及郭京飛，朱一龍穿着白色西裝現身，談及心情時，他表示：「《叛逆者》還有林楠笙（劇中角色）獲得提名就是認可，我覺得非常開心，心態挺放鬆的，抱着參與的心態來。」而胡歌穿着黑色西裝型爆示人，他謙虛的說：「這次入圍者的演技都比我好，實力都比我強，我今天是來助威的。」

頒獎禮結果，最終由雷佳音及吳越分別稱帝封后，「最佳電視劇」則由《人世間》和《縣委大院》平分秋色。