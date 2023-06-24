疑齊齊晒布吉靚相 阿嬌水着大解放 孖同性好友遊泰？

藝人鍾欣潼自減肥成功後獲外界極大回響，愈戰愈勇的她到泰國布吉旅行，更激罕分享泳衣美照，大晒美好身段獲一致好評。不過，有網友發現其同性網紅好友疑似同行。

藝人鍾欣潼（阿嬌）自與賴弘國離婚後，感情生活一直備受關注。圈中人緣甚廣的她，早前被拍得與好友周揚青聚會，離開時與一名以中性打扮的網紅皇甫聖華走在一起，期間細聲講大聲笑，對方更攬住阿嬌錫了一下面珠，關係要好。

被讚樣靚身材正 而阿嬌自減肥成功後愈戰愈勇，衣着打扮亦愈見開放愈來愈性感更添美態，亦毫不吝嗇大方展示好身材。現身在泰國布吉旅行的她，激罕分享泳衣照，見她以連身黑色泳衣上陣，吊帶低胸兼腰側開窿，相當火辣誘人。

網民一致給好評，大讚阿嬌得天獨厚，除了樣子甜美外，身材同樣出眾。正當粉絲陶醉於美照之際，有網友卻放錯重點，原來同性好友網紅皇甫聖華日前亦疑似於布吉打卡分享行程，隨即惹起二人相約一起出埠旅行的疑雲。另外，網友要求阿嬌分享多點美照，公諸同好。