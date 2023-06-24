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Aka宜蘭飛車搵人陪
Aka駕駛越野車穿越樹林，驚險刺激。
藝人Aka（趙慧珊）近日帶同父母到台北旅遊，她在網上分享在宜蘭沙灘上駕駛越野沙灘車飛馳的照片，有型有款，她寫道：「想玩好耐，喜歡自由奔馳的感覺，我後座有個吉位，誰夠膽挑戰做我乘客？」粉絲爭住報名。她還去游龍舟水，雖然有晒水着，但泳衣是防曬的長袖款式，性感欠奉，但勝在勻稱，一雙白滑長腿也相當吸睛。
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