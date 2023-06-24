「他也沒笑大家窮」 城城講英文捱批 網友挺身護航

郭富城歌精舞勁，多年來在舞台上大放異彩，成績有目共睹。除了歌唱事業獲得肯定外，其電影方面的發展亦已經攀登頂峰，在娛樂圈大放光芒。近日，他於馬來西亞巡唱的同時，獲當地電影節頒發殊榮，可喜可賀。他現身頒獎禮上台領獎時，以英語回答提問，除了分享保養心得外，亦提到入行多年至今仍維持每天做運動的習慣，令現場觀眾獲益良多。

尊重場合 英語對答

然而相關片段被公開後卻引來網友熱議，有網民指其英語帶有港式口音，指其英文水平一般，但亦有網友力撐他是尊重當地媒體才以英語回答問題，其能力已比很多人優秀：「很好啊，可以表達到自己想要的就非常棒了！英語畢竟也是一種語言而已」，更嘲諷那些批評者：「別笑人家英文了，他也沒笑大家窮。」其實中五畢業的城城，過往曾多次以英語受訪，雖然未算太流利，但仍堅持用英文作答，可見他相當尊重不同場合，表現獲得全城讚好。