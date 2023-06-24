帶定戰衣夜蒲 蔡潔預告北上相睇 最緊要有樓揸手

女星蔡潔與好姊妹吳沚默稍後到珠海拍攝旅遊節目，沚默笑言要介紹筍盤給好友「脫單」，蔡潔即表示相睇對象最好有樓揸手，更預告帶戰衣夜蒲！

蔡潔、吳沚默、麥美恩（Mayanne）、林秀怡、邵初、陳懿德與許文軒等，昨日出席旅遊節目《請1日假去旅行》記者會。蔡潔與沚默到珠海拍攝，由於沚默的家鄉在珠海，除了出鏡外，又要兼顧幕後撰稿工作，她承諾帶蔡潔吃喝玩樂兼介紹異性：「有我嘅珠海高中同學、珠海富二代同埋大灣區小伙子，我可以做『珠海阿Bob』，哈哈！」

蔡潔笑言會上演「珠海版尋人記」搵對象，問到有何擇偶條件？她說：「鍾意小動物、錫我、孝順，最好喺珠海有樓，咁將來就可以同好姊妹沚默住得近啲。」又稱知道沚默會帶她夜蒲，故會帶定戰衣。問到會否準備泳衣拍攝？她說：「沚默搵嚟搵去都搵唔到個可以畀我哋着泳衣嘅場地喎！」沚默無奈說：「我搵到個鯨鯊館落水同鯨鯊互動，但場館要着潛水衣，仲要素顏上陣。」

麥美恩險露股罅 而Mayanne與秀怡到澳門拍攝，兩人在節目中半裸上陣按摩，Mayanne表示：「當日拍攝，我係除淨條泳褲，亦冇清場，係我入行12年來第一次咁盡，不過個按摩師按得太投入，愈按愈低，搞到我哋要叫停佢，否則露股罅播唔到出街。」她形容自己身材是「平板電腦壓毛巾」，大讚秀怡上圍勁，浸浴時恍如兩個球浮在水面，令人羨慕，但秀怡自嘲：「我係全身都多肉，我個胸好似BB屁股咁！」