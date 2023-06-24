蔚雨芯魔鬼胸躺「平」

「魔鬼胸」蔚雨芯近日到泰國旅行，連日來網晒多張美照，除了以白紗裙上陣低胸玩策騎外，亦有不少泳照，她換上多套戰衣上陣，一時玩透視誘惑，一時就着上小泳褲，水着放題任睇勁吸睛。最令人津津樂道的，莫過於玩躺平，瞓在池邊高炒上身，不過「魔鬼胸」敵不過地心吸力，一瞓低上圍即時變得扁平，巨胸完全失蹤，老貓燒鬚。