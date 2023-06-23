11:00 匯商行情及財經快訊及交易直播室

12:30 創新國度（ⅩⅤ）（S）及中國24小時

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

