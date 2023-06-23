Liza職業病 慣性擺甫士

23歲俄羅斯女模Liza Kovalenko於社交網站自稱「讓你上癮」，坐擁106萬網民追隨，她不時分享性感照吸Like。早前她為內衣品牌拍廣告，穿上藍色胸圍與內褲在酒店床上搔首弄姿，留言：「只係我早上嘅習慣。」