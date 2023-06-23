6月23日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Liza職業病 慣性擺甫士
23歲俄羅斯女模Liza Kovalenko於社交網站自稱「讓你上癮」，坐擁106萬網民追隨，她不時分享性感照吸Like。早前她為內衣品牌拍廣告，穿上藍色胸圍與內褲在酒店床上搔首弄姿，留言：「只係我早上嘅習慣。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230623-0623_00288_082/Liza職業病--慣性擺甫士
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc