社交網影響力冠絕第4代女團 張元英壓宮脇咲良 商業價值最高

韓團IVE成員張元英的個人社交網號召力冠絕第4代女團，成為品牌最愛的代言人，其追隨粉絲已突破843萬，每次上傳宣傳照也輕易吸逾200萬點讚，影響力壓勁敵宮脇咲良與金采源。

作為韓國K-Pop第4代女團的IVE、LE SSERAFIM、(G)I-DLE與ITZY近年大放異彩，個別成員更憑驚人號召力，長期霸佔討論區及社交平台的熱話。不少國際品牌依據各成員的社交媒體追隨人數、照片與影片轉載及點讚率，力邀最具影響力的成員擔任品牌大使或出席活動，以便帶來強勁的宣傳效應。

在第4代女團當中，以IVE的張元英擁最強號召力，其社交網現時有多達843萬粉絲追隨，每次分享品牌宣傳照只需一天，便已喪吸逾200萬點讚，被品牌視為最具商業價值的第4代女團成員，難怪她一枝獨秀，經常撇甩隊友，單拖亮相品牌活動吸金。而她更新社交網的次數亦相當高，幾乎一周更新5次，9成是代言品牌的宣傳照，絕對是最稱職代言人！

至於女團LE SSERAFIM的日本成員宮脇咲良以833萬粉絲屈居No.2，她亦頻頻分享品牌照吸Like，平均可獲約150萬點讚；隊友金采源以666萬追隨者躋身第3位，每次發布宣傳照約有120萬點讚。另一女團(G)I-DLE早前推出新碟回歸樂壇，帶挈內地成員宋雨琦與泰國成員Minnie再度瘋狂「漲粉」，分別以634萬及604萬粉絲位列第4及5位。宮脇另外兩名隊友許允真與中村一葉的社交網亦各自擁500萬追隨者，分別佔第6及8位。

Danielle晒腿拍寫真 至於下月便出道一周年的新女團NewJeans後勁凌厲，雖然5名成員目前未有個人社交網，但官方平台已衝破800萬人追隨，她們亦各自代言不同品牌。組合將於下月強勢回歸，有望令人氣再上一層樓。而樣子甜美的混血成員Danielle近日晒腿為時尚品牌拍寫真，展現清純魅力。