暢所欲玄：八字論命 年月日時

八字是中國人用年月日時的天干地支組成的八個字，年天干地支，月天干地支，日天干地支，時天干地支。四個天干四個地支，就是我們的命運密碼。

十天干，分別五行屬木的，陽甲，陰乙。屬火的，陽丙，陰丁。屬土的，陽戊，陰己。屬金，陽庚，陰辛。屬水，陽壬，陰癸。十二地支也有其五行屬性，也分別有陰陽，只是屬土的地支有四個，不但分陰陽，而且分乾濕。

年月日時八字中，以出生日的天干為自己，其餘七字是代表自己的家人朋友老闆，也可以代表外人。當然也代表自己的事業、錢財、文化、自由、享樂。更重要的，代表自己災病之中五臟六腑、皮膚手腳等一切。

子平八字，以日天干為自己，以五行相生相剋來定，分別配上財官印食比，殺傷梟刃。生旺自己的為正印偏印，剋自己為正官偏官，我生旺的是食神偏食，我剋制的是正財偏財，與自己五行一樣為比肩劫財。

財包括正偏財，而偏官又名七殺，偏食又名傷官，偏印又名梟印，劫財又名陽刃，所以簡稱為殺傷梟刃。這就是算命的最基礎認知，大家可以用網絡得出自己八字，藉此了解命運。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅