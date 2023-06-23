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胡美貽魔法蝦碌「重創」洪永城
洪永城與胡美貽在旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》中表演魔術，但完成魔術後胡美貽意外擊中洪永城的要害，「男人最痛」一度不能企直。講到今次旅程難忘事，胡美貽認為是34小時船程，要時刻保持警惕以防小偷，加上船上環境惡劣又無水：「全程我冇刷牙、洗面，去洗手間都係瞌埋眼屙唔敢望。」
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