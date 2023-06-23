娛樂

鍾雨璇搵教練出手 紓緩腳痛
歌手鍾雨璇早前拉筋過度兼拗柴，筋鍵和腳踝出現痛症，做了兩個多月物理治療沒有好轉，令她灰爆，她表示跳舞和跑步會痛，故早前請教健身教練伍淑怡做輕度拉筋協助減輕症狀，更額外改善身體線條，令腰肢看上去纖幼些。
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