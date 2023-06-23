6月23日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鍾雨璇搵教練出手 紓緩腳痛
歌手鍾雨璇早前拉筋過度兼拗柴，筋鍵和腳踝出現痛症，做了兩個多月物理治療沒有好轉，令她灰爆，她表示跳舞和跑步會痛，故早前請教健身教練伍淑怡做輕度拉筋協助減輕症狀，更額外改善身體線條，令腰肢看上去纖幼些。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230623-0623_00282_063/鍾雨璇搵教練出手--紓緩腳痛
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc