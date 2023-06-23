戚黛黛回顧20年 慶幸多老友

早前報名參加無綫節目《中年好聲音2》海選的前港姐季軍戚黛黛，近日與一班2003年香港小姐包括冠軍曹敏莉、亞軍楊洛婷等敍舊，她說：「人生有幾個10年，但係20年眨吓眼就過，回顧番都做咗好多唔同工作，都係由選港姐開始。」不過最大得着，始終是賺得了同屆港姐與台前幕後的友誼。