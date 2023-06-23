6月23日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月23日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
戚黛黛回顧20年 慶幸多老友
早前報名參加無綫節目《中年好聲音2》海選的前港姐季軍戚黛黛，近日與一班2003年香港小姐包括冠軍曹敏莉、亞軍楊洛婷等敍舊，她說：「人生有幾個10年，但係20年眨吓眼就過，回顧番都做咗好多唔同工作，都係由選港姐開始。」不過最大得着，始終是賺得了同屆港姐與台前幕後的友誼。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230623-0623_00282_062/戚黛黛回顧20年--慶幸多老友
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc