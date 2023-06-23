見面會 與眾同樂 張敬軒化身暖男氹細路

歌手張敬軒前晚與Serrini在戲院為聲演的動畫舉行見面會，軒仔邀請了小粉絲出來玩遊戲，但小男孩見現場太多人即怕醜得不知所措，軒仔化身暖男，搭着男孩為他定驚，後來對方跟軒仔咬耳仔希望返回座位，軒仔即請現場觀眾掌聲鼓勵小男生，相當窩心。

軒仔透露今次為動畫配音花了10多天時間，笑言可能導演擔心他與Serrini玩得太癲，故將兩人分開配音，他說：「今次嘅挑戰係戲中情緒起伏好大，因為飾演喊包，都有2至3場喊戲，自己都被故事打動。」Serrini扮演火爆角色，自言平時相當斯文，但角色不時會咆哮，火爆情緒突然爆發，七情上面。

美國巡唱 唔帶父母 軒仔希望兩人的聲演版本有好票房，下次可合作配動作片。談到新歌《隱形遊樂場》網上點擊已突破300萬，他歸功曲詞寫得很好，加上演唱會期間每晚也叫粉絲支持，故有此成績，但認為現在雖然是流量的年代，但覺得大家喜歡、接受這首歌才是最重要。他又透露隨後要到美國三地作巡迴演唱，今次因時差問題，不會帶父母同行，免得他們舟車勞頓。