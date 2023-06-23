料金鐘獎主持席位不保 炎亞綸新歌短命 18小時收檔

台灣「#MeToo」風波令不少藝人身敗名裂，涉與偷拍男生性愛片的炎亞綸，新歌上架不足18小時即冚旗。而遭約20名女性指控性侵的NONO，被多方割席，下場慘淡！

台版「#MeToo」一發不可收拾，多位藝人形象因此盡毁。事件首位男性受害者耀樂召開記者會，數臭炎亞綸涉偷拍二人性愛片，炎亞綸強勢亂入踩場，一場大龍鳳過後，炎亞綸成為首位被褫奪「傑青」殊榮的藝人，形象衰到貼地。而他與樂團蘇打綠前成員劉家凱合作新單曲《活着沒甚麼大不了》昨日上架，但在不足18小時後，又火速從數位平台下架，MV上架5日亦遭撤下。

炎亞綸被代言廠商割席，原定7月9日要到高雄參加啤酒音樂節，主辦單位宣布他的壓軸表演取消，改由動力火車加唱。此外，有傳炎亞綸於10月舉行的金鐘獎典禮主持人一席都不保，慘遭撤換，主辦單位三立電視台回應：「典禮各項工作籌備中，有關主持人選依往例在典禮前才會正式公布。」而他主持的多個節目都有報名金鐘，如今節目能否入圍還是未知之數。亦有網友在討論區上提問「炎亞綸真的沒有喜歡過汪東城嗎？」更挖出多張當年炎亞綸看着汪東城的照片，眼神耐人尋味。

變性女星被問房號 至於NONO被爆出性騷擾至少20名女性，當中更包括疑似未成年少女，他隨即於社交平台宣布即時起停止演藝工作。有指他停工後，估計每月損失約5萬港元的收入，另其社交網帳號被發現已消失。

另外，曾公開承認為變性人的綜藝天后利菁日前出席活動時，自爆曾被演藝圈大佬要房號，好在她靠機智避過一劫，她隔空寸爆：「這些人就該得到教訓！」利菁透露初入演藝圈時，遇到非常多的性騷擾。