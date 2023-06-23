林鈺洧許子萱首觀戰 為龍舟隊打氣 何泳芍分心睇手瓜

應屆港姐林鈺洧與許子萱首度現場睇龍舟競渡，為無綫龍舟隊落力吶喊，輸人唔輸陣。同場的何泳芍自爆背心內的打底好火辣，又讚出賽的「J2ers」手瓜起𦟌有男人味。

昨日端午佳節，港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡與邢慧敏現身沙田龍舟競渡，雖然無綫龍舟隊最終只得第7名，但林鈺洧與許子萱表示首次現場睇賽事仍感興奮，許子萱去年錯過比賽，今年當是補償遺憾。

許子萱選美賺凸 林鈺洧透露昨晨在公司遇上新一屆參選港姐，大讚高質：「好多高過我，笑容又好，仲主動同我打招呼，好開心今年多咗高妹加盟。」許子萱分享經驗，指選美路漫長又艱辛，但賺到友誼、回憶及特別經歷。對於有多位參賽者退選，似借選美提升網絡人氣，林鈺洧表示不清楚她們的心態，相信各有理由：「或者讀書未畢業，想提升自己之後再選都未定，我都係尾班車27歲參選，有心唔怕遲。」

身為「J2er」的何泳芍原本有份扒龍舟，但因拍劇撞期而錯過操練，對於4個「J2ers」練到手瓜起𦟌添男人味，大讚刮目相看；又取笑陳欣茵被選中打鼓另有原因：「聽講揀最矮一個。」她百無禁忌表示若翻艇，會飛落河拯救，又自爆背心內有好Hot的打底。港姐出身的她選美距今5年，她笑說：「今年咁高質，好彩唔係今年參加，如果唔係實入唔到圍。」並睇好趙璧渝妹妹趙穎琪，讚她甚有氣質。