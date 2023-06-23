拍《少林女足》 5條件選角 周星馳全球招募 趕絕P圖女

「喜劇之王」周星馳相隔4年未有新作，昨日趁生日公布開拍新片《少林女足》，並列出5大條件公開招募全球女演員，實行發掘國際星女郎。而昔日「星女郎」張栢芝與林允均向他送上生日祝福。

周星馳2001年的作品《少林足球》堪稱經典，成為當年的話題作兼摘下多個電影獎項，昨日周星馳61歲生日，他在社交網宣布開拍「女版《少林足球》」──《少林女足》，上載視頻晒出《少林女足》劇本第一稿的封面，並以中、英文寫下生日願望為新片全球招募，又溫馨提示不接受P圖造假：「今天我只有一個願望，就是能與一大群不同國籍、年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾的靚女，一起共度難忘時光，人數不拘，多啲嚟密啲手，我無懼人山人海，只怕你未夠風采！」最後附加「P圖造假絕不會得逞，我們團隊不會答應！國際社會更不會答應」的條件。

胡杏兒蠢蠢欲動 由於周星馳於2019年為《新喜劇之王》執導後未有新作，故今次「復出」令影迷大感期待，連胡杏兒也留言想應徵：「生過3件得唔得？」又有網友問可否男扮女裝，相當有創意。

對於會否如當年《少林足球》般舉行大型海選，周星馳助理Chris回覆本報謂：「先以電郵形式作全球招募，其他之後再公布。（張栢芝拍過《少》片，會客串拍埋女版嗎？同埋幾時開拍？）先做好招募工作先。」而周星馳的經理人陳震宇就指今次電影需要很多女演員，面向全球。

林允栢芝送祝福 另外，「星女郎」張栢芝與林允也有在社交網為周星馳送上生日祝福，栢芝特別製作賀壽短片，片中栢芝在身旁畫出一個火柴人，然後鏡頭一轉是2人當年拍攝《喜劇之王》時的合照；至於林允則甫出3張周星馳的劇照，留言：「至尊寶生日快樂，每一天都快樂。」