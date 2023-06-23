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宋仲基魏浚笙同框鬥Chok
韓國型男宋仲基去年底高調認愛英國前演員Katy，並於今年1月宣布奉子再婚，其妻上周一索得男，首度升呢爸爸的宋仲基極速復工賺奶粉錢。前日他現身法國巴黎時裝周時，跟日本組合AAA主音西島隆弘言談甚歡。至於同樣獲邀出席時裝周的香港男星魏浚笙把握機會搵宋仲基集郵，港韓男神難得同框鬥Chok。
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