蘇韻姿「回家」冇聲氣

《中年好聲音》歌手周吉佩和龍婷等前晚錄影節目《大笪地唱不停》，擔任嘉賓的蘇韻姿獻唱英文歌及廣東歌。早前傳遭無綫雪藏的她，被問何時再拍《愛．回家之開心速遞》？她坦言暫未收到「回家」消息：「一定唔捨得，熊心如陪住我成長，我啲中文都喺呢度學番嚟。」