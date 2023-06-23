港姐終極面試 轉玩真人騷 「金髮蔡思貝」解放暴乳爭入圍

港姐經過兩輪面試後，晉級的26位參賽者昨日到電視城拍節目，爭取成為候選佳麗。「金髮蔡思貝」Juliana突然解放「暴乳」以性感打扮示人，突圍成功，搶盡一眾熱門參賽者風頭！

《2023香港小姐競選》經過兩輪面試篩選後，26位參賽者昨日到將軍澳電視城錄影《2023香港小姐競選終極面試》，再接受評判考核。為爭取入圍，多位參賽者皆以性感打扮出擊，務求吸睛搶分。熱門人選幾乎悉數晉級，包括「火辣學霸」Michelle、「嫩版蔡依林」莊子璇、「Cute版阿Sa」王怡然、「翻版范冰冰」王敏慈，「金髮蔡思貝」Juliana等。相對之前兩次面試，Juliana今次來個大解放，穿低胸裝晒「暴乳」，她說：「只係想同之前唔同。」

王敏慈跌Watt 近日在社交網食定「勝利雪糕」提早慶祝入圍的Michelle，自言只是愛吃雪糕，近期努力減了2Kg。同樣戴定「后冠」暗示入圍的王敏慈則狀態麻麻，厚粉化妝也掩蓋不了面部T字位的暗瘡，相反王怡然依然省鏡，信心十足。在港大修讀藥劑系的19歲小妺妹Anna，豁出去谷起咪咪示人，不過卻緊張到面部抖震。至於雙腳布滿蚊瘌的Cherry，笑言因自己Sweet到爆之過，天生麗質亦有煩惱。

終極面試會以真人騷形式進行，並一連兩集在無綫播出。昨晚《東張西望》播出面試情況，26位參賽者穿上白Tee襯牛仔褲見評判，除了高層曾志偉與樂易玲外，還有名模馬詩慧、陳嘉容及現場觀眾。志偉表示因今年沒有準決賽，故安排第3輪面試，決賽名額仍未落實是16位還是14位，又指決賽會加入新元素，以電腦結合人腦考驗佳麗。